Miitopia a droit à sa démo (et dès maintenant)

Pour les curieux qui n'ont pas encore eu la « chance » de s'y essayer sur 3DS, apprenez que le RPGdans sa version Switch a droit depuis quelques heures à une démo jouable, vous laissant simplement découvrir la première zone, avec possibilité de transférer sa sauvegarde vers le jeu complet et déjà un accès au partage de Mii avec la communauté (attention : abo NSO requis).La version complète, heureusement fournie avec du contenu neuf, sortira le 21 mai, et on vous laisse en bonus avec quelques publicités japonaises.