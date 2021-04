Xuan-Yuan Sword VII arrive en Europe, avec une version boîte, et une traduction FR

Depuis quelques années, des titres bloqués dans leurs pays respectifs se mettent à arriver en occident et ce sera le cas pourqui aura attendu son septième épisode pour avoir droit à un lancement européen sur consoles (PS4/One), sachant qu'il est déjà disponible sur Steam depuis la fin d'année dernière, avec une traduction US.Bref c'est déjà une sympathique surprise et ça l'est d'autant plus quand on apprend que non seulement nous aurons droit à une version boîte, mais également une traduction FR, idéal pour découvrir un titre assez chargé en textes pour un scénario néanmoins indépendant des précédents opus.Pas encore de date par contre, hormis un « 2021 ».