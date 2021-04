Mortal Kombat : le nouveau film s'offre un démarrage record aux USA

Même si la situation s'arrange doucement aux USA, la pandémie reste active et avec seulement 60 % des salles obscures encore ouvertes (et les restrictions d'espace qui vont avec), Warner Bros annonce que la nouvelle adaptation dea réalisé un excellent démarrage : 22,5 millions de dollars en un week-end, soit un record pour un film classé R, alors même que le titre est disponible sur HBO Max.Coté France, c'est beaucoup plus simple puisque les cinémas ne sont toujours pas ouverts et il faudra donc se contenter d'une diffusion numérique à partir du 12 mai sur la quasi-totalité des plates-formes, sachant que le diffuseur espère néanmoins marquer le coup avec une sortie en salles à l'avenir.Sinon à part ça, le film serait très moyen mais voilà quoi.