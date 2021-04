Resident Evil Village : l'upgrade du matos en vidéo

Assurant actuellement la couverture d'un des ou si ce n'est LE jeu le plus attendu du printemps,donc, Game Informer a publié deux vidéos dont l'une particulièrement intéressante car s'attardant le temps de trois petites minutes sur le nouveau système d'upgrade des armes via un vendeur « légèrement » différent de celui demais assurant ce que l'on attend de lui : l'augmentation du matos niveau puissance, vitesse de tir et de rechargement, et capacité du chargeur.Sortie prévue le 7 mai prochain sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen (et Stadia aussi).