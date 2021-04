Resident Evil Village se montre sur PS4 (Pro)

Auparavant exclusivement « Next Gen » avant que Capcom retourne sa veste pour profiter un peu du parc des anciennes machines,sera donc un jeu cross-gen et contrairement à d'autres dont on ne citera pas le nom, Capcom ne préfère pas faire dans le secret en dévoilant à l'avance un aperçu de ce que donnera l'expérience sur PlayStation 4, et plus précisément sur le modèle Pro.Un mois nous sépare du lancement et nous aurons d'ici là droit à un second « Resident Evil Showcase », qui devrait également être l'occasion d'en voir davantage sur le reboot cinématographique (récemment reporté au 24 novembre) avec pourquoi pas un teaser.