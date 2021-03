Genshin Impact se précise sur PlayStation 5

Même s'il est dans les faits déjà jouable sur PlayStation 5 grâce aux bienfaits de la rétrocompatibilité,va enfin avoir droit à sa « vraie » version New Gen et pour très bientôt puisque le développeur vient de préciser que ce sera pour le printemps.Au programme, les histoires habituelles, donc de meilleures performances, un boost de la résolution (4K) comme dans les textures, des temps de chargement encore plus réduits et une exploitation de la Dual Sense.Le F2P à succès est déjà disponible sur PC, PS4 et mobile, tandis qu'une version Switch est programmée pour cette année.