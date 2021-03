De nouveaux titres pour la liste des ''Day 1 dans le Game Pass'', dont Sable

Comme on pouvait s'y attendre, le Live Twitch ID@Xbox, donc spécialement dans la scène indépendante, a permis de continuer à booster la liste des titres qui sortiront Day One dans le Game Pass et c'est au travers de ce trailer medley que vous pourrez avoir un aperçu de l'avenir plus ou moins proche, dont le fameuxqui selon les développeurs est toujours assuré de sortir cette année.Certains ont en revanche brillé par leur absence commeet le malheureux, tandis que l'étrange(dont on vous remet le trailer GamesCom) a au moins eu droit à une annonce : le développement entre dans sa phase finale et la sortie serait pour « bientôt ».