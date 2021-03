The Outer Worlds : la dernière extension datée

La deuxième et dernière extension desera bien pour très bientôt (le 17 mars) mais cette proximité n'empêche pas de repartir avec le minimum pour l'annonce : une simple « cinématique » d'introduction. Pour le moment en tout cas.Le communiqué permet au moins d'apprendre que « Murder on Eridanos » se la jouera polar avec une affaire de meurtre (celui de la célèbre Halcyon Helen) et forcément une longue enquête à mener pour découvrir la vérité, en vous aidant d'un nouveau gadget capable de déceler les « incohérences temporelles », le tout dans une zone inédite qui pensera à apporter :- De nouvelles armes dont 3 armes scientifiques- Des variantes d'armures- Level Cap augmenté de 3- De nouveaux avantages/défauts pour personnaliser votre avatarEt donc pour ceux qui espéraient : non, RAS concernant une upgrade New Gen.