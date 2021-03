Monster Hunter Rise : nouvelle fournée de vidéos

Capcom a décidé d'enchaîner dans sa communication autour de, ce qui n'est pas étonnant quand on parle de leur plus gros titre de l'année fiscale en cours, et voici donc plusieurs vidéos supplémentaires fournies à l'occasion d'un deuxième Digital Event, avec pour commencer une présentation complète du village de Kamura et tout ce que l'on y trouvera : forge, centre d'entraînement, stands de bouffe, hub pour le multi…Sont également évoqués les fameuses « Quêtes Calamités » sous forme de tower defense et une chasse contre l'une des nombreuses grosses bestioles de ce nouvel épisode, ici le Goss Harag.Enfin, pour la route, on ajoute deux pubs japonaises avec l'actrice Tsubasa Honda et on peut retourner patienter jusqu'à l'arrivée de la deuxième démo (ce vendredi) puis le lancement même du jeu le 26 mars, en rappelant qu'une version PC arrivera en début d'année prochaine.