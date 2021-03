DB Xenoverse 2 : trailer du Legendary Pack 1

On revient sur Dragon Ball avec l'increvablequi contrairement àetest encore loin de vouloir faire ses adieux vu que du contenu neuf est assuré d'arriver au moins jusqu'à la fin d'année.Le trailer nous présente en effet le « Legendary Pack 1 » (payant) qui apportera un nouveau scénario et deux nouveaux personnages jouables (Paikuhan et Toppo) dès le 18 mars, avec déjà l'assurance que le « Legendary Pack 2 » sortira pour l'automne avec un contenu encore gardé secret.