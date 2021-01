Microsoft Flight Simulator : focus sur le Royaume-Uni et la France pour les prochaines upgrades

Asobo Studios a tenu une nouvelle session de questions/réponses, permettant de lever le voile sur la prochaine MAJ de, logiquement prévue entre le 9 et 11 février, et qui se consacrera donc aux améliorations visuelles autour du Royaume-Uni.On apprend en outre que l'upgrade suivante qui serait prévue en mars « si tout se passe bien » (Covid, tout ça) fera un focus sur l'Europe et plus précisément la France et le Benelux (donc la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg).En outre, l'équipe a fait savoir que parmi les fonctionnalités les plus demandées, et donc en cours de prototypage, il y avait l'ajout d'une section pour le modding et un nouveau système qui permettrait aux développeurs comme aux membres de la communauté de modifier certains aspects de l'environnement pour les rendre automatiquement disponibles à tous les utilisateurs.