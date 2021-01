Autre produit SNK,a dévoilé les premiers plans de sa Saison 3 avec deux premiers personnages confirmés (sur quatre) : Cham Cham qui arrivera à la mi-mars en même temps qu'une MAJ du système de combat (rééquilibrage et ajout d'une mécanique de guard-crush), suivie par Hibiki Takane de la franchiseLes deux autres seront dévoilés plus tard et on en profite pour rappeler qu'une version Xbox Series est censée arriver dans les semaines à venir.