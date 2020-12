F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch, le MetroidVania avec un lapin vener (aussi sur PS5)

Dans un monde anthropomorphe qui n'est pas sans rappeler, la production chinoisea récemment donné des nouvelles juste histoire d'indiquer que le lancement aura lieu courant 2021, toujours sur PC (Steam) et PlayStation 4 mais avec du coup une version PlayStation 5 en renfort.Un MetroidVania sous Unreal Engine 4, entre platformer, puzzles et surtout combat dont le nouveau trailer prouve la vélocité et puissance de Rayton, ce lapin bien vener, ancien soldat de la résistance qui compte bien terminer le bouleau face aux hordes de « La Légion des Machines ».