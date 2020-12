It Takes Two se dévoile et a aussi une date

Assuré d'être présent lors du show,aura attendu 3h00 du matin pour se montrer enfin avec une bande annonce mais aussi une date de sortie : le 26 mars 2021, sur PC et les différents supports PlayStation et Xbox (old & new gen).Une nouvelle production Joseph Fares bien éloigné du sérieux « visuel » d'mais dont les bases resteront les mêmes :- Une aventure exclusivement jouable en coopération- Vous pourrez bien entendu y jouer en local- Mais aussi en ligne, en invitant un ami qui n'aura pas besoin d'acheter le jeu