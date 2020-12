Un nouveau mode surprise pour Forza Horizon 4

Le peuple espérait avoir une information surmais il n'en sera rien, même si la série peut de nouveau faire parler d'elle avec l'annonce d'un nouveau mode de jeu pour, baptisé « Super 7 » et qui dans les grandes lignes veut nous taper un délire à laProposé gratuitement dès le 8 décembre sur supports Xbox comme sur PC, ce mode vous laissera donc créer vos propres circuits avec cette fois de véritables outils et « le moins de restrictions possible », pour bien entendu pouvoir ensuite en faire profiter la communauté avec le partage en ligne.