Cyberpunk 2 est entré en pré-production Cyberpunk 2 est entré en pré-production

On ne voit pas le temps passer et alors que s'éloignent doucement les mauvais souvenirs du lancement de Cyberpunk 2077, voilà que CD Projekt ouvre une nouvelle page en annonçant que Cyberpunk 2 (dont on ne connaît évidemment pas le vrai nom) vient d'entrer en phase de pré-production. Au 30 avril 2025, près de 100 employés répartis entre la Pologne et les USA étaient au charbon sur cette suite qui mettra en lumière une ville autre que Night City, une sorte de « Chicago ayant mal tourné ».



En attendant, apprenez que l'extension Phantom Liberty a dépassé les 10 millions de ventes, signifiant qu'environ un tiers des possesseurs de l'original ont craqué pour ce copieux morceau supplémentaire. La Nintendo Switch 2 accueillera l'expérience complète le 5 juin.