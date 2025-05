Légendes Pokémon Z-A dispose d'une date de sortie, et un rendez-vous en attendant

Indéniable bourde qui va faire râler les ninjas de Nintendo (et ceux de Game Freaks) : plusieurs revendeurs japonais viennent simultanément de lister une date de sortie pouret ce sera donc pour le 16 octobre 2025 aussi bien sur Nintendo Switch que Nintendo Switch 2, cette dernière version bénéficiant d'une meilleure résolution et un boost de frame-rate (pas du luxe).Plus qu'à attendre l'officialisation avec le trailer qui va avec, sauf si Nintendo gardait tout cela sous le coude pour un éventuel et probable Direct.UPDATE :- Le temps que les serveurs se remettent en marche, Nintendo a confirmé l'information par un simple post sur X et nous avons également appris qu'un nouveau Live Pokémon Presents aura lieu le 22 juillet. Oui, c'est loin.