Dragon Quest III HD-2D s'offre un patch tardif qui réduit (un petit peu) la difficulté

Que vous aillez aimé ou non l'expérience proposée par, reste que quelques mois supplémentaires l'aurait rendu meilleure comme on le découvre avec la publication d'une mise à jour 1.1.0.0. Voici donc :- Augmentation de la vitesse de déplacement sur la map dans les airs comme sur le bateau.- Nouveau raccourci pour passer de vol manuel à automatique.- Augmentation en puissance de plusieurs compétences spéciales.- Seul le job de Dompteur se voit légèrement nerfé.- Tous les ennemis ont un peu moins de défense (sauf ceux en Métal).- Les ennemis ont moins tendance à enchaîner les coups en un seul tour.- En revanche, en Difficulté Draconienne, les boss sont plus résistants aux altérations.- Le Mini-Manoir aux Médailles devient un point de TP.- Quelques rééquilibrages dans le Temple des Épreuves, et une nouvelle récompense.- Les bugs de trophées/succès ont été corrigés (un menu est là pour les réactiver).