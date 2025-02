Elden Ring Nightreign : nouveau trailer et date de sortie la semaine prochaine (Henderson)

aura de quoi faire parler de lui la semaine prochaine, déjà officiellement car le week-end (14/17 février) sera fait des tests réseaux, mais également car, selon les sources de Tom Henderson, le 12 février sera l'objet d'une livraison de previews, une nouvelle bande-annonce bien copieuse et surtout la date de sortie.Bien entendu, les informations lâchées auront pour but de couper l'herbe sous le pied aux concernés des tests réseaux qui avaient déjà l'intention de leak des choses. Henderson ne peut en revanche indiquer si cela a lien avec les rumeurs d'un State of Play, également sous-entendu pour la semaine prochaine.