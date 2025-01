SEGA lance son système de compte cross-platform

Il y a quelques jours, SEGA faisait part de sa volonté de proposer un jour son propre service à abonnement, décrit comme l'avenir aux yeux de son PDG alors même que l'on constate un ralentissement net de la croissance pour ce genre de pratique même chez les plus gros.Nous n'en sommes pas encore là, et parce qu'il faut un début à tout, SEGA débute tranquillement ce nouveau chantier en lançant son système de « compte » avec inscriptionet possibilité de le relier à vos équivalents Steam, Nintendo, PlayStation et Xbox (bientôt Epic Games Store). Pour l'heure, pas grand-chose à y faire vu que le seul jeu compatible est la version japonaise demais sachez déjà querejoindra le programme dès son lancement le 21 février pour pouvoir débloquer la tenue de Kazuma Kiryu.Petit à petit, la plate-forme prendra de l'ampleur avec compatibilité des jeux à venir, events, mise en avant des promotions et historique de votre bibliothèque. On imagine que l'étape suivante sera l'obligation de posséder un compte pour certains jeux en ligne, au moins dans le cadre du cross-play, avant qu'un jour peut-être, la porte soit suffisamment entrouverte pour que l'éditeur puisse commencer à parler abonnement.