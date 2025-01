Baldur's Gate III : après le prochain patch, Larian entrera dans un long ''black-out médiatique'' Baldur's Gate III : après le prochain patch, Larian entrera dans un long ''black-out médiatique''

Après avoir marqué l'année 2023 avec son Baldur's Gate III qui lui-même a bénéficié d'un sympathique suivi tout au long de 2024, Larian Studios s'apprête à se murer dans le silence pour un moment.



Le studio vient de déclarer auprès de VideoGamer que le patch 8 de Baldur's Gate III (à venir prochainement, apportant le cross-play et quelques sous-classes) sera le dernier, et que hormis quelques correctifs de temps en temps, la page est désormais tournée pour laisser Larian se murer dans une sorte de « black-out médiatique » le temps qu'un de leurs nouveaux projets prennent forme. Ce qui peut très bien prendre un sacré paquet de temps donc patience.



Rappelons que si aucun des deux jeux n'aura rapport avec la licence précitée ou même plus globalement l'univers Donjons & Dragons, on garde la possibilité d'un maintien dans le style fantasy vu l'un des noms de code (« Excalibur »).