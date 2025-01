Assassin's Creed Shadows : un mot sur l'extension Assassin's Creed Shadows : un mot sur l'extension

En parallèle de l'annonce du nouveau report d'Assassin's Creed Shadows, désormais daté au 20 mars 2025, Ubisoft a évoqué très furtivement le cas de la première extension qui sera pour rappel offerte gratuitement histoire de se la jouer bon prince (le Season Pass a de fait été annulé).



L'heure n'est pas encore à une présentation mais on apprend tout de même que son nom sera Traque sur Awaji, nous emmenant sur l'île du même nom (qui ne sera pas dans le jeu de base) située dans la baie d'Osaka. Environ 10h de contenu sont à prévoir, probablement en comptant les annexes, avec de nouveaux types d'ennemis ainsi qu'une arme inédite (un bō) et ce qu'il faut d'équipement et de compétences.



L'extension sortira courant 2025 et pour l'heure, l'éditeur ne fait plus aucune mention d'un éventuel deuxième DLC du même type.