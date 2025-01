Tango Gameworks s'offre un deuxième studio Tango Gameworks s'offre un deuxième studio

Tango Gameworks nous souhaite également ses meilleurs vœux pour 2025, en annonçant avoir été officiellement renommé « Tango Gameworks Inc. » tout en appuyant cette volonté de nouveau départ par l'ouverture d'un deuxième studio (toujours à Tokyo) qui se consacrera essentiellement sur le domaine artistique. Les recrutements sont d'ailleurs en cours.



En revanche, cela ne nous renseignera pas davantage sur le prochain projet des « anciens de Xbox/Bethesda » vu que si l'équipe a souhait de pondre un Hi-Fi Rush 2 un jour ou l'autre, le PDG a indiqué être ouvert à quelque chose de différent entre temps. Une nouvelle licence donc, les autres (dont The Evil Within) étant restées entre les mains de Microsoft.