Les anciens d'Annapurna Interactive récupèrent les contrats de la Private Division (T2)

Pas de licenciements cette fois et même plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie des AA : la Private Division de Take-Two Interactive a trouvé un nouvel intéressé après que l'éditeur eût annoncé une potentielle fermeture suite à un changement de politique, se résumant simplement par « On ne veut plus que du AAA et du GAAS ».C'est la société de capital-investissement Haveli qui a racheté la marque et les contrats en cours, pour les laisser entre les mains des anciens membres d'Annapurna Interactive qui pour rappel ont tous démissionné en septembre dernier suite à de multiples désaccords avec la fondatrice. Cette nouvelle bulle d'édition (qui n'a pas encore de nom) reprendra donc la gestion du futur(25 mars 2025), potentiellement le suivi dede Moon Studios (toujours en Early Access Steam), la licenceou encore le mystérieux nouveau projet de Game Freak entre deux