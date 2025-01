Une démo avant l'heure pour Eternal Strands

Parmi les quelques sorties du tout début d'année, nous auronsle 28 janvier, un action-RPG signé par des anciens d'Ubisoft Québec mais pas que (on y trouve aussi d'ex-employés de Bioware), dont les retours previews semblent aller dans le bon sens au moins sur l'aspect gameplay.Et sachez, on nous l'indique à l'instant, qu'une démo jouable sera fournie sur Steam une semaine avant le lancement (le 21 janvier donc), susceptible d'être ensuite sur PlayStation 5 et Xbox Series mais motus pour l'instant. Le développeur ajoute avoir également en réflexion (selon le temps et les moyens) un patch PS5 Pro et une sortie boîte un jour ou l'autre.Prévu sur tous les supports précités en plus du Game Pass (PC & Ultimate),sera vendu moins cher que la moyenne, précisément 39,99$ aux USA (donc probablement autant chez nous, ou 49,99€ dans le pire des cas).