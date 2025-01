PS Plus Essential : le programme de janvier

La nouvelle année ne doit pas nous faire perdre les habitudes, et Sony nous annonce donc le nouveau lot de jeux PlayStation Plus Essential pour la période allant du 7 janvier au 3 février dontqui continue de nous faire regretter l'époque où la franchise était en circuit fermé.Le titre est accompagné de la réussitedans son édition Deluxe, et le moins glorieux mais bien connuqui achèvera d'ailleurs son suivi le 14 janvier prochain.