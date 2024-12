SNK se restructure pour faire naître KOF Studio

SNK Corporation débarque au milieu des fêtes pour annoncer la création de « KOF Studio », décidé à « perpétuer fièrement » l'héritage des jeux de baston SNK avecévidemment, mais aussi… Sans oublier une future « révolution » dont on ne sait encore rien.Dans les faits, on a presque envie de dire que ça ne change rien à la situation actuelle, si ce n'est l'impression que la société souhaite se structurer d'une nouvelle façon au niveau de l'organigramme, afin pourquoi pas (et ce serait le plus logique) créer ensuite une autre branche qui elle se chargera de tout ce qui n'est pas baston, avec l'action-RPG, dudont on attend toujours un nouvel épisode principal, et soyons fou des licences un peu oubliées commeC'est en tout cas sous cette nouvelle bannière « KOF Studio » que sortira en avril prochaindont il reste 4 persos à dévoiler.