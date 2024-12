Cinéma : Sonic 4 déjà signé pour 2027

a effectué un très bon démarrage aux USA avec 62 millions de dollars au box-office (dépassant les prévisions d'un week-end à 55 millions) et SEGA ne perd pas de temps en annonçant aux côtés de la Paramount la mise en chantier d'und'ores et déjà signé pour 2027, ce qui du coup évitera toute (dangereuse) confrontation avecattendu lui pour avril 2026.Selon les analystes,pourrait battre le score du deuxième film (402 millions mondialement) et rappelons d'ailleurs que sa sortie FR n'est prévue que pour ce mercredi 25 décembre, une attente qui aura causé quelques spoils en rapport avec la scène post-générique.