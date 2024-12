Crash Team Racing : Nitro Fueled déboule lui aussi sur le Game Pass

On attendait le quatrième épisode voir même les performances remasterisées du Faucon sur sa planche à roulettes mais finalement, du catalogue ABK, le nouvel arrivant sur le service Game Pass s'avère être, ce très bon revival de Beenox au suivi exemplaire mais malheureusement toujours dénué et probablement à jamais d'une upgrade 60FPS. Triste monde.Ce sera à télécharger dès le 4 décembre pour les abonnés « Standard » comme « Ultimate » en notant bien que le service PC n'est pas concerné et pour cause : le jeu n'est en fait jamais sorti sur PC.