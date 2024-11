Soul Reaver I & II Remastered : Embracer déjà très satisfait rien qu'avec les précommandes Soul Reaver I & II Remastered : Embracer déjà très satisfait rien qu'avec les précommandes

Embracer commence à comprendre qu'il y a encore de nombreux fans de la franchise Legacy of Kain à travers le monde, le PDG faisant état de précommandes bien supérieurs aux objectifs pour la compilation Soul Reaver I & II Remastered prévue le 10 décembre sur tous les supports. Si tout se passe bien, il pourrait y avoir un soudain espoir pour l'avenir de la saga bien que Crystal Dynamics devra attendre pour relancer un chantier vu que tous les effectifs sont actuellement occupés sur le prochain Tomb Raider ainsi que Perfect Dark.



En attendant, Embracer est tout fier de dire avoir plus de 120 projets en développement (bon…) dont quelques copieux morceaux dans les temps à venir :



- Soul Reaver I & II Remastered

- Kingdom Come Deliverance II

- Tomb Raider IV, V, VI Remastered

- Satisfactory 1.0 (version consoles)

- Gothic Remake

- Killing Floor III

- Hyper Light Breaker

- Titan Quest II