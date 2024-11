L'ex-scénariste principal de Quantic Dream ouvre son studio, avec l'aide de Krafton L'ex-scénariste principal de Quantic Dream ouvre son studio, avec l'aide de Krafton

Plus tôt cette année, Quantic Dream devait faire avec une perte d'importance : le scénariste principal Adam Williams annonçait faire ses valises après ses très bons résultats sur Detroit : Become Human en ajoutant que l'homme a eu largement le temps de dresser les contours de Star Wars Eclipse que l'on continue d'attendre.



Si l'on revient sur ça, c'est parce que Adam Williams déclare avoir ouvert son propre studio (Republic Games) avec déjà un éditeur très intéressé pour investir dans leur premier projet : Krafton. Encore eux, ceux qui continuent de perdurer avec l'endurant PUBG tout en se remettant très bien de l'échec commercial de The Callisto Protocol en cherchant quelques bons coups : rachat de Tango Gameworks, deal pour le développement d'une version mobile de Palworld, le très joli Sims-like InZOI ou encore le prochain projet de Davide Soliani (directeur création de Mario + The Lapins Crétins).



Pour Republic Games, ça parle d'un « RPG fantastique et sombre » dont le scénario et l'univers sera un « croisement entre Tolkien et Orwell », avec un régime tyrannique imposant brutalement son idéologie face à une faction de rebelle qui fera tout pour exposer les mensonges de cette doctrine. On nous promet en outre une totale liberté d'action, et la présence au casting de Bryan Dechart et Amelia Rose Blaire, deux acteurs de Detroit Become Human (respectivement Connor et Traci).