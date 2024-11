Lords of the Fallen : encore des améliorations pour fêter l'arrivée de l'upgrade PS5 Pro Lords of the Fallen : encore des améliorations pour fêter l'arrivée de l'upgrade PS5 Pro

En temps normal, l'équipe de Hexworks était censé tourner la page Lords of the Fallen avec la MAJ 1.5 mais bon, il fallait bien fêter la sortie de l'upgrade PlayStation 5 Pro ce jeudi 7 novembre (au-delà des améliorations techniques) mais aussi peaufiner sans relâche ne serait-ce que pour faire plaisir à la communauté qui aurait du coup encore plus confiance pour le prochain épisode.



De fait, voici ce que l'on nous annonce pour la 1.6 de jeudi :



- Les instances de monstres seront davantage séparées pour éviter une trop forte de densité (en mode normal du moins, rien ne vous empêcher de tout modifier à votre sauce en NG+).

- Les ennemis à distance arrêteront de vous sniper depuis perpète de manière un peu trop injuste.

- Les indicateurs de saut sont mieux affichés pour éviter les misérables trépas.

- Plusieurs ajustements concernant les mouvements d'attaque, jugés parfois trop larges.

- Rééquilibrage de l'échelle de distance en PVP.



- Tutoriel en partie revu en fonction des retours de la communauté.

- Temps d'exploration plus long en Umbral (et davantage de détails visuels).

- Amélioration des performances dans plusieurs zones chargées.



- Upgrade PlayStation 5 Pro.

- Proposera le performance en 4K(1440p+PSSR)/60FPS

- Mode Qualité toujours en 30FPS mais cette fois en 4K natif



Rappelons enfin que depuis des mois, le plus gros de Hexworks bosse d'arrache-pied sur Lords of the Fallen 2 souhaité pour 2026 (on verra bien) mais qui sera quoi qu'il arrive présenté une première fois l'année prochaine.