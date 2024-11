Xbox avait bien envisagé un portage PC de Halo 5, avant d'être confronté à de ''sérieux problèmes techniques''

Cela prête à sourire mais la Xbox One possède encore aujourd'hui une exclusivité qui avait son importance à l'époque :. Encore aujourd'hui, il s'agit du seul épisode de la franchise à ne jamais avoir fait route vers le PC, même si l'on apprend aujourd'hui de la part de Tyler Owens (aujourd'hui chez Respawn) qu'à l'époque où il taffait chez 343 Industries, Xbox avait bien pour projet de porter les jeux chez les amateurs de clavier/souris.Les travaux avaient d'ailleurs débuté avant que l'équipe ne soit confrontée à de « sérieux obstacles techniques » et sans pouvoir entrer trop dans les détails (Owens avouant qu'il n'a pas une connaissance assez profonde), il met en avant le code même du jeu, totalement conçu pour les consoles, où la physique même du jeu était intimement liée au frame-rate. Pas un problème pour une machine au hardware plus ou moins unique, mais bien plus problématique quand il s'agit d'adapter le code à une tonne de configurations PC différentes. Trop de travail pour un gain commercial potentiellement peu élevé, déjà que cet épisode n'a pas vraiment fait l'unanimité, argument suffisant pour annuler le portage.Peu probable d'ailleurs que les choses changent un jour, Halo Studios (ex-343) ayant désormais son attention quasi-complète sur l'avenir, cette fois sous Unreal Engine 5.