Brian Horton quitte le chantier Wolverine pour rejoindre The Inititative et Perfect Dark Brian Horton quitte le chantier Wolverine pour rejoindre The Inititative et Perfect Dark

On attendait avec impatience des nouvelles de Marvel's Wolverine, mais pas celle annonçant le départ du directeur créatif Brian Horton, remplacé par Marcus Smith qui on peut le dire reprend simplement les commandes initiales : c'était son rôle pour les Marvel's Spider-Man et même Ratchet & Clank : Rift Apart.



Quant à Brian Horton, pas le temps de connaître le chômage vu que l'homme rejoint directement The Initiative pour bosser sur Perfect Dark et continuer d'assurer la liaison avec Crystal Dynamics en se disant qu'il a totalement le rôle pour : il bossait déjà là-bas à l'époque de Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider.