Marathon donne des nouvelles, mais pas trop

La rumeur était vraie : Bungie a bien donné des nouvelles de son projet Marathon avant les fêtes de fin d'année, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui que nous aurons une bonne grosse présentation chargée en gameplay.



A la place, quelques visuels pour montrer la DA des différentes classes, la promesse de bien des choses à dévoiler pour la mi-2025 (avec davantage de tests auprès de quelques élus) et un rappel de ce à quoi s'attendre : un jeu coopération orienté Extraction où à chaque session, on choisit son runner à équiper (compétences et matos) pour partir affronter des hordes de streums avec de multiples objectifs, et forcément cette notion de choix constant où plus vous progressez loin et dans des missions compliquées, plus vous risquez de mourir avant le retour et perdre toutes vos récompenses.



On retourne patienter.