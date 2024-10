God of War (Prime) : la série TV rebootée God of War (Prime) : la série TV rebootée

On peut balayer toutes déclarations et rumeurs autour de l'adaptation en série TV de God of War : Deadline rapporte que le chantier a été totalement rebooté suite au départ du showrunner Rafe Judkins ainsi que les deux producteurs exécutifs, laissant derrière eux plusieurs scripts à mettre à la poubelle alors que Sony comme Amazon Prime semblaient un temps très satisfaits de l'apparent résultat.



Prime veut désormais une direction créative différente, ce qui veut tout et rien dire vu qu'on ne savait même pas de base à quoi s'attendre, et sachez juste que les superviseurs de PlayStation Productions et Santa Monica garderont leur regard sur la nouvelle version.



C'est la deuxième fois en quelques mois que PlayStation Productions se prend une barrière dans les pattes après la mise en pause de la série TV Horizon (Netflix) suite aux accusations de harcèlement et homophobie portées envers le showrunner (le même que Umbrella Academy).



2025 verra néanmoins les sorties de The Last of Us (Saison 2, HBO), Until Dawn (cinéma) et Twisted Metal (Saison 2, Peacock), pendant que l'inconnu demeure autour du film Ghost of Tsushima.