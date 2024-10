Dragon Age Veilguard : le point technique (dont PS5 Pro) avant la sortie + poids du jeu Dragon Age Veilguard : le point technique (dont PS5 Pro) avant la sortie + poids du jeu

Plus que deux semaines avant le lancement de Dragon Age : The Veilguard que l'on nous a annoncé des années de cela, et la dernière ligne droite permet à Bioware de nous faire un petit point specs autant sur PC (voir ci-dessous) que sur consoles :



- Mode Qualité + RT à 30FPS sur PS5/XBS

- Mode Performance (sans RT) à 60FPS sur PS5/XBS

- Ajout du RT en Performance sur PS5 Pro (+ meilleure résolution dans les 2 modes)



Et en attendant le 31 octobre, sachez que vous pourrez débuter le téléchargement dès aujourd'hui sur Xbox Series (environ 90Go), dès le 29 octobre sur PlayStation 5 et il faudra attendre le Day One sur PC (pas de DRM).