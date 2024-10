PlayStation Plus Extra & Premium : la fournée du mois d'octobre (spéciale Halloween) PlayStation Plus Extra & Premium : la fournée du mois d'octobre (spéciale Halloween)

Sony nous livre la liste de ses prochains jeux PlayStation Plus dans les gammes Extra & Premium (15 octobre), avec une fournée plutôt intéressante pour les retardataires, dont le très apprécié Dead Island 2 pendant que les membres Premium pourront découvrir ou redécouvrir Dino Crisis et Siren. Deux séries qui nous manquent en passant mais bon…



PS Plus Extra :



- Dead Island 2

- Two Point Campus

- The Dark Pictures : The Devil in Me

- Gris

- Return to Monkey Island

- Ghostbusters Spirits Unleashed

- Firefighting Simulator

- Overpass 2

- Tour de France 2023

- Ghost Recon Wildlands



PS Plus Premium :



- The Last Clockwinder (PSVR2)

- R-Rype Dimensions EX (PS4)

- Dino Crisis

- Siren