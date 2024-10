Metal Gear Solid Delta : certains paramètres de difficulté changeront en fonction du choix de caméra

Dans une interview accordée au magazine Famitsu (traduite par VGC), le producteur Yuji Korekado révèle un détail d'importance au niveau du choix de la vue dans, donc entre le nouveau style en caméra libre et de dos (encore plus souple que dans Subsistence) et l'original.On lui a en effet demandé s'il serait possible de switcher d'un style à l'autre, que ce soit en temps réel ou via une option dans le menu, et Korekado dû avouer que non et pour cause : en fonction du choix effectué (uniquement en lançant une partie), la difficulté ne sera pas la même. L'homme n'entre pas dans les détails mais le « nouveau style » devrait vraisemblablement augmenter le nombre d'ennemis, leurs réactivités et la précision de leurs tirs.De fait, selon lui (et c'est logique), il ne peut y avoir de switch car avec une difficulté commune, soit les choses auraient été trop faciles en « nouveau style », soit trop difficiles avec le gameplay « Héritage ».C'est noté. Balancez la date maintenant.