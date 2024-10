Sonic X Shadow Generations va (plus ou moins) doubler la durée de vie de l'original

A quelques semaines du lancement de, son producteur Shun Nakamura a tenu à indiquer que cette refonte de l'épisode PS360 ira bien au-delà du statut de « remaster + bonus », promettant que la campagne de Shadow offrira plus ou moins la même durée de vie que le jeu original. De quoi repartir avec un contenu convenable vu qu'à l'époque, ça se torchait en à peu près une demi-douzaine d'heures (le 100 %, c'était autre chose).On retourne patienter jusqu'au 25 octobre, avec ensuite l'arrivée du troisième film en décembre puis le « Fall Guys-like » en hiver sur PC et mobile. Quant à l'avenir plus lointain...