SNK officialise les développements d'un Samurai Shodown A-RPG et un nouvel Art of Fighting SNK officialise les développements d'un Samurai Shodown A-RPG et un nouvel Art of Fighting

Bien des réalisateurs et producteurs font part de leurs vœux au gré des différentes interviews, sans toutefois en voir forcément la couleur, sinon nous aurions déjà été abreuvés de projets fantasmes. Okami 2 genre.



Mais Yasuyuki Oda a lui était entendu par les dirigeants de SNK, validant deux souhaits chers à son coeur : sont officiellement confirmés les développements d'un nouvel Art of Fighting mais aussi un action-RPG Samurai Shodown. « Action-RPG » on précise bien, donc pas une suite au Samurai Spirits RPG proposé il y a bientôt 30 ans sur PlayStation, Saturn et Neo Geo CD.



Aucune autre information n'a été livrée, rendant inconnu l'état actuel de chaque chantier.