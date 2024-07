Baldur's Gate III : détails de la MAJ 7, en bêta fermée dès la semaine prochaine Baldur's Gate III : détails de la MAJ 7, en bêta fermée dès la semaine prochaine

Larian Studios n'a pas encore abandonné Baldur's Gate III, et annonce que la « MAJ 7 » entrera en bêta fermée le 22 juillet chez quelques élus avant le déploiement généralisé courant septembre.



Au programme :



- Mode split-screen dynamique

- Nouvelles cinématiques pour les fins maléfiques

- Encore des correctifs

- Davantage d'options pour le modding



Et ce n'est pas fini, les développeurs prévoyant à l'avenir :



- Option total cross-play

- Mode photo

- Toujours plus d'optimisation des performances

- Divers ajustement côté gameplay



Incarnant désormais 7 studios, Larian planche sur deux nouveaux RPG sans rapport aucun avec la franchise précitée, ni même Dungeons & Dragons de manière plus globale. Pour le fantasme, sachez que le PDG a récemment avoué qu'au moment de lancer le chantier Baldur's Gate III, Larian avait en autres choix (sous réserve d'acceptation des ayants droits) Ultima et Fallout.