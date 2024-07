NetEase Games débarquera à la GamesCom avec 6 projets, dont 2 non annoncés

Comptant vite peser un certain poids en occident, ou en tout cas autrement que sur le mobile, NetEase Games s'affichera à la GamesCom avec pas moins 6 jeux dont les VS Shooteret, le jeu de survie récemment disponible(juste histoire de faire de la pub) et enfin un aperçu plus complet deLes deux autres ? Mystère. Ce ne sera paspuisque l'on parle de deux titres encore non annoncés (ce sera d'ailleurs chose faite durant la conférence d'ouverture de Geoff le 20 août), mais niveau spéculation, il y a de nombreux trucs sur lesquels miser :- Le premier projet de Rebel Wolves (un « Dark Fantasy RPG » par des anciens de CDPR)- Le premier projet de Fantastic Pixel Castle (un MMO, par des anciens de Blizzard/Riot).- Le premier projet de Worlds Untold (par des anciens de Bioware, dont le scénariste principal de Mass Effect)