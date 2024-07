GTA+ : les versions Switch des jeux Rockstar (normalement) bientôt incluses dans l'abonnement GTA+ : les versions Switch des jeux Rockstar (normalement) bientôt incluses dans l'abonnement

Ce n'est pas encore officiel mais ce n'est probablement plus qu'une question de jours ou semaines (ou heures ?) avant que Rockstar n'inclus les versions Switch de ses différents jeux dans son service abonnement « GTA+ ».



Et si l'on dit cela, c'est tout simplement parce que la page des « jeux inclus » avec l'offre vient d'être mise à jour pour ajouter les logos Switch pour les différents concernés, donc L.A. Noire, Red Dead Redemption 1 et GTA : Definitive Edition.



On ignore comme fonctionnera la mise en place, mais très probablement en reliant simplement son compte Switch sur le site Rockstar afin de pouvoir télécharger les précités.