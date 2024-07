Shift Up s'offre une belle introduction en bourse Shift Up s'offre une belle introduction en bourse

Toujours porté par le succès de Stellar Blade et de belles perspectives d'avenir, Shift Up continue d'être sur un nuage pour la deuxième étape de sa carrière : désormais face à la confiance des investisseurs, la société vient de s'offrir une introduction dans la bourse coréenne ayant généré l'équivalent de 320 millions de dollars en fonds. Jamais une société JV locale n'avait fait aussi bien depuis 2021, où Krafton Inc avait montré une prestance que l'on ne verra pas de si tôt (introduction à 3,8 milliards de dollars).



De nouveaux fonds qui permettront à Shift Up, selon leurs mots, de « diversifier son catalogue », donc au-delà de Stellar Blade qui doit encore accueillir des MAJ gratuites cette année (mais aussi un premier partenariat probablement en DLC payant), une version PC sans oublier un deuxième épisode qui prendra son temps.