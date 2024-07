Falcom annoncera un remake cette année Falcom annoncera un remake cette année

Le PDG de Falcom, Toshihiro Kondo, a livré une interview à GameSpot pour y révéler trois choses intéressantes, à commencer par la promesse d'une annonce cette année de « ce qui pourrait être considéré comme un remake ». Donc pas vraiment un remake mais un peu quand même, et aucun indice n'a été donné pour l'instant.



Les deux autres points sont le fait que le nouveau Tokyo Xanadu (prévu pour l'année prochaine) est limite à prendre comme un nouvelle licence avec une équipe de développement plus jeune, et enfin que l'on peut s'attendre à des temps de localisation réduits pour l'avenir par une proximité accrue avec NIS America. Pas plus de précisions, mais on peut éventuellement estimer que, comme ailleurs, la localisation débutera tout simplement en cours de chantier.