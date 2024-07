Charts UK (Juin) : Elden Ring de retour, et la Xbox Series qui prend la deuxième place Charts UK (Juin) : Elden Ring de retour, et la Xbox Series qui prend la deuxième place

Petit détour du côté du Royaume-Uni avec le bilan du mois de juin, déjà en chute sur le software (-14%) ce qui n'a absolument rien d'étonnant vu que l'année dernière, nous avions quand même Diablo IV, Street Fighter 6 et Final Fantasy XV. En 2024, outre F1 24 en baisse de 44 % par rapport au précédent, le marché s'est reposé sur l'Euro et donc EA Sports FC 24 et le retour en trombe de Elden Ring (auparavant 19e) grâce au lancement de son extension.



Face aux promos diverses et par l'absence de données numériques chez Nintendo, l'autre sortie notable du mois, Luigi's Mansion 2 HD, n'aura pas pu aller au-dessus de la 14e place.



1. EA Sports FC 24

2. Grand Theft Auto V

3. F1 24

4. Elden Ring

5. Hogwarts Legacy

6. Civilization VI

7. Red Dead Redemption 2

8. Call of Duty : Modern Warfare III

9. GTA Online

10. Rainbow Six Siege



Deux faits intéressants tout de même :



- Si la PS5 est de nouveau première (de loin) et que le marché est toujours en chute par rapport à 2023, la Xbox Series se permet de prendre enfin la deuxième place, même si de pas grand-chose.

- Le boss de Gfk a révélé que depuis le début de la génération, PlayStation a vendu autant de Dual Sense supplémentaire que de PlayStation 5. Même s'il y a des collectionneurs et des problèmes de stick drift (même si moins « qu'ailleurs »), cela reste surprenant à une époque où le coop local n'est plus à la mode.