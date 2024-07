Piranha Bytes serait mort dans l'ombre

Cela couvait depuis décembre dernier et l'absence totale de démenti officiel depuis laissait entendre le pire : selon une source on ne peut plus proche du dossier (carrément un employé du studio), le site polonais CDaction déclare que Piranha Bytes est mort dans son coin depuis le mois dernier, Embracer n'ayant pas souhaité injecter d'argent supplémentaire.27 ans après sa création, la boîte laisse derrière elle trois jeux, trois jeuxet deux. Probable d'ailleurs qu'un troisième était en chantier.