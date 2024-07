[RUMEUR] eXtas1s : Crash Trilogy, Spyro Trilogy et Tony Hawk's en approche dans le Game Pass [RUMEUR] eXtas1s : Crash Trilogy, Spyro Trilogy et Tony Hawk's en approche dans le Game Pass

Selon les sources eXtas1s, le déploiement des jeux Activision Blizzard sur le service Game Pass commencerait doucement à prendre en forme même si l'on reste dans des livraisons espacées.



Ainsi, après Diablo IV plus tôt cette année, le prochain candidat serait Crash Bandicoot N.Sane Trilogy pour le mois d'août, suivi rapidement de Spyro Reignited Trilogy et Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Toujours aucune information en revanche concernant le plus important en terme de marketing, donc les Call of Duty, à se demander si Xbox ne se contentera pas de ce qui a déjà été officialisé, donc Call of Duty : Black Ops 6 en Day One.