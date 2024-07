[RUMEUR] Jez Corden dément formellement le retour de Banjo Kazooie (nouveau comme remake) [RUMEUR] Jez Corden dément formellement le retour de Banjo Kazooie (nouveau comme remake)

Nous n'avions que peu d'espoir sur le sujet, surtout avec Nate the Hate comme seule source néanmoins très insistante sur le sujet, mais Jez Corden de Windows Central est venu briser les espoirs des derniers optimistes : non, aucun jeu Banjo Kazooie (que ce soit un nouveau ou un remake) n'est actuellement en développement, et le journaliste se dit particulièrement catégorique sur le sujet pour bien appuyer être renseigné sur le sujet.



On imagine que de toute façon, ce n'est pas Rare qui serait en charge de la chose, trop empiété dans l'inconnu Everwild, ni Toys for Bob apparemment sur Spyro 4, ni même (au cas où) Playtonic qui nous offrira prochainement Yooka-Replaylee.